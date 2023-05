Eletta la Commissione Antimafia, vice presidente D’Attis

LECCE- Il Parlamento Italiano ha eletto la Commissione Antimafia per la legislatura in corso. La nuova commissione è composta da 50 membri, 25 senatori e 25 deputati. La nuova Presidente è Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia. Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e commissario regionale del partito in Puglia, è stato invece eletto vicepresidente insieme a Federico Cafiero de Raho (M5S). “Nel giorno del 31esimo anniversario – afferma D’Attis – della morte di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, l’elezione a vicepresidente della commissione bicamerale antimafia è per me ancora più significativa”.

Tra i membri della Commissione ricordiamo anche il salentino Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia.