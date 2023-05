Brindisi: è iniziata la nuova avventura

BRINDISI – Ci è voluto poco per prendere consapevolezza di essere ormai nel calcio professionistico.

Archiviata la stagione con la sconfitta a Sorrento ma con la promozione in tasca in una categoria che mancava da 33 anni, il Brindisi ha spalancato la porta della Lega Pro, non solo in senso figurato ma anche in senso materiale.

Ieri i massimi dirigenti biancazzurri, così come testimonia il post su facebook del direttore generale Pierluigi Valentini, tra i protagonisti di questa splendida cavalcata nel calcio che conta, sono stati a Firenze:

Questa mattina – scrive Valentini – primo incontro e approccio con la LEGA PRO presso la sede di Firenze per iniziare ufficialmente a lavorare in previsione della stagione sportiva 2023 – 2024”.

Parte così una stagione in cui ci saranno enormi cambiamenti a tutti i livelli e bisognerà muoversi su più binari.

Il primo è quello degli adempimenti, documentazione, fideiussione, iscrizione e poi c’è l’altro che riguarda la costruzione di una squadra che possa competere in serie C e che lotti per la permamenza. Il primo tassello sarà quello dell’area tecnica, bisogna individuare un direttore sportivo e poi decidere se proseguire con mister Ciro Danucci che, oltre la promozione, ha dimostrato di essere u leader in campo e nello spogliatoio.

Come tutte le avventure nuove anche questa è ricca di fascino e cresce l’attesa, sarà una lunga estate di passione e sogni con la speranza di ritornare presto in campo ad inseguire sogni dietro a quel pallone che rotola.