Una giostra speciale… dal “CuoreAmico”!

TAURISANO – CuoreAmico continua la sua mission solidale: questa volta ha fatto tappa a Taurisano e ha inaugurato una giostra speciale per far vivere momenti di divertimento e svago anche ai bambini che ne hanno più bisogno. La giostrina è stata posizionata nei CampettiRossi della città, uno splendido spazio verde che quotidianamente accoglie tanti piccoli e le loro famiglie. Per questo, l’onorevole gesto dell’associazione Virtus, fortemente voluto dalla Onlus salentina, da 20 anni attiva per il sociale, è un sorriso sul viso di tutti i bambini speciali che hanno lo stesso diritto al gioco dei loro coetanei. Taurisano sempre pronto ad accogliere eventi di questo tipo per portare avanti un ideale importante, da concretizzare come meglio si può: essere accessibile ogni giorno di più.

Una giornata dedicata alla solidarietà, “una giostra per il sorriso” dunque e noi speriamo di vederne davvero tanti.

Mariafrancesca Errico