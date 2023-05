Oltre mille persone a Grottaglie all’evento sportivo “la passeggiata della solidiarietà”

Un evento sportivo che aggrega e unisce, per mantenersi in forma con una mano sul cuore.

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo.

Oltre mille persone hanno partecipato alla seconda edizione della Passeggiata di Solidarietà, organizzata da Maristaer, Uisp Taranto e Atletica Grottaglie per raccogliere fondi da destinare all’Ant per migliorare l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici della Provincia di Taranto. Dopo circa 4 km percorsi, muniti di impermeabili ed ombrelli, tra le strade di Grottaglie, la numerosa carovana si è ritrovata alla Base Aeromobili della Marina Militare.

Abbiamo ascoltato il presidente Uisp Taranto Luca Augenti e il Comandante Maristaer Ivan Pagliara:

“C’è tanta soddisfazione perché nonostante le condizioni meteo avverse la gente si è riversata tra le strade – Afferma Augenti – significa che i temi che trattiamo sono dei temi al centro dell’attenzione delle persone e questo non può che rendeci felici, avremmo sperato in un’altra giornata ma siamo abbastanza soddisfatti”.

“Bilancio positivo, sicuramente il meteo non ha collaborato, ma seppur il meteo non sia stato un granché possiamo dire che è stata una bellissima giornata – ha detto il comandate Pagliara – abbiamo avuto più di mille partecipanti, le donazioni sono state abbondanti e abbiamo raccolto fondi per i malati oncologici per cui è stata una giornata importante che abbiamo realizzato con tanti compagni di viaggio”.