NBB: la stella del sud ha brillato anche in questa stagione

BRINDISI – Una stagione disputata sull’altalena delle emozioni diverse e contrastanti.

Dopo l’eliminazione dalla Fiba Europe Cup e il mancato raggiungimento della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, Happy Casa Brindisi ha iniziato a macinare gioco e risultati, ritrovandosi intorno all’innesto di Lamb e al rientro di Harrison.

Da qui un’altalena di prestazioni positive e anche negative che comunque hanno permesso di agguantare la salvezza nella massima categoria del basket nazionale e poi di entrare a far parte dei play off scudetto, in cui Brindisi si è ritrovata di fronte la corazzata Virtus Bologna che ha vinto 3 a 0 senza se e senza ma.

Un risultato che era nell’ordine naturale delle cose e che di certo non ha stupito nessuno.

I titoli di coda su questa stagione, che comunque possiamo considerare buona perché rimanere in serie A1 è già un risultato di lusso, partecipare ai play off poi è una ciliegina sulla torta, sono arrivati di fronte ad un pubblico eccezionale, bellissimo, che per tutta la stagione non ha mai fatto mancare il suo apporto.

Adesso è tempo di abbracci, sorrisi e saluti, perché nel basket da un campionato all’altro può cambiare tutto. La squadra si ritroverà per stare insieme prima del canonico sciogliete le righe e da quel momento in poi si traccerà una linea.

Bisogna però fare i complimenti alla società guidata dal presidente Marino, perché ancora una volta ha dimostrato di saper “fare basket” in un sud dove è sempre più difficile mantenere realtà sportive ai massimi livelli. Dunque la Stella del Sud ha brillato anche nella stagione appena conclusa ed è pronta a farlo ancora.