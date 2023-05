Taranto, fari puntati su due giovani della Lazio

TARANTO – In casa Taranto, dopo l’ufficializzazione del rinnovo a mister Ezio Capuano, un impegno importante che darà continuità alla squadra per la prossima stagione. L’obiettivo è valorizzare i giovani e creare una rosa competitiva con calciatori più esperti. Il tecnico, inoltre, avrà la gestione dell’aerea tecnica.

Nel frattempo, corrono le prime indiscrezioni, infatti ci sono due elementi della Lazio che interesserebbero e che potremmo diventare reali obbiettivi: si tratta di Romano Romano Floriani Mussolini, terzino destro classe 2003, e del centrocampista Marco Bertini, classe 2002. Quest’ultimo è stato spesso convocato in prima squadra da mister Sarri.

Queste le prime due indiscrezioni ma è risaputo che mister Capuano è un grande estimatore del bomber Sasà Caturano anche se a primo acchito sembra un obiettivo inarrivabile per i costi dell’operazione. Caturano autore di 17 gol nella stagione appena conclusa con la maglia del Potenza ma ha il contratto in scadenza nel 2025.

Obiettivo che invece potrebbe materializzarsi a costo zero sarebbe rappresentato da Sulayman Jallow in scadenza con la Viterbese.

Molto presto potrebbe essere intavolata una trattativa col Pisa per provare a riavere Christian Tommasini.

In difesa invece si vocifera che potrebbero essere rispedite al mittente le offerte arrivate per Matias Antonini così come dovrebbe rimanere a difendere i pali rossoblù Gianmarco Vannucchi, lui è proprio Antonini hanno rappresentato la forza difensiva della passata stagione.

È iniziata la nuova era in casa rossoblù, in questi tre anni di contratto di Capuano, si vuole alzare l’asticella delle ambizioni.