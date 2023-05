Serie D/Playoff, in campo Nardò e Casarano, contro Barletta e Cavese

A Nardò arriva il Barletta per la semifinale dei play off della serie D, gara secca, dentro o fuori, si continua a sognare la serie C o si torna coi piedi per terra.

Per la squadra di Ragno c’è da sfruttare il fattore campo con un pubblico eccezionale che sa essere sempre dodicesimo uomo sul rettangolo verde.

Tra le file granata mancherà Lanzolla. Ragno dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2 e probabilmente utilizzerà Urquiza al centro del terzetto difensivo. Si attende di capire come il tecnico barlettano Farina, schiererà la squadra visto che durante la stagione ha usato diversi sistemi di gioco.

Si giocherà quindi un “Giovanni Paolo II” che sarà un catino incandescente di passione e colore, di calore e forza. Si registra il sold out in cui sono compresi 980 tifosi ospiti.

Stessi sogni ma difficoltà ancora maggiori per il Casarano di Foglia Manzillo che gioca in trasferta con la Cavese, a porte chiuse.

La Cavese che ha comandato la classifica per questi tutto il campionato è caduta solo nel finale sotto i colpi di un Brindisi scatenato, adesso vuole giocarsi questa possibilità per andare in serie C.

Fischio d’inizio alle ore 16.