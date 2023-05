Scoppia un ordigno in piena notte, danneggiato un ufficio postale

LECCE – Un ordigno di piccolo potenziale è stato fatto esplodere in corrispondenza dell’ufficio postale di via Archita da Taranto, a Lecce. Alle 03:55 una squadra del comando dei Vigili del Fuoco ha compiuto l’intervento di soccorso. L’ordigno era stato collocato alla base dello “sportello automatico di Banca”, ovvero il sistema per il prelievo automatico di denaro contante attraverso l’uso di carta di debito/credito. L’onda d’urto ha provocato il danneggiamento degli arredi dell’ufficio postale, il danneggiamento dell’infissi esterni dello stesso e il danneggiamento di due autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Fortunatamente, nessun danno a persone. La squadra dei Vigili del Fuoco ha poi rimosso tutti gli oggetti e i frammenti generati dall’esplosione, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.