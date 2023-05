Poco Brindisi a Sorrento: 3-0 e i rossoneri in festa

BRINDISI – Il Brindisi cade a Sorrento, i padroni di casa si impongono per 3-0 e accedono alla fase successiva della poule scudetto. Ciro Danucci fa molti cambi e manda in campo diversi giocatori che non hanno trovato molto spazio nel corso delle stagione. La gara, fin dai primi minuti, è di chiara marca costiera. Gli affondi rossoneri si concretizzano al 19′ quando La Monica sblocca il match. La reazione biancazzura è timida, la prima frazione si chiude sull’1-0. La ripresa è ancora dominata dai sorrentini che raddoppiano con Badje al 12′, il quale non esulta per rispetto verso la sua ex squadra. Il Sorrento chiude la partita dopo cinque minuti con Petito che cala il tris. Poco Brindisi per il resto della gara, con i campani che fanno festa al triplice fischio e disputeranno nei prossimi giorni la final four.

A. C.

Foto di Andrea Baldassarre.