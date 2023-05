Playoff\Serie D – Vincono Cavese e Nardò: la finale il 28 maggio

Nel girone H di serie D si sono giocate le due gare secche valide per la semifinale playoff. Vittoria per 3-0 della Cavese sul Casarano: gol di Puglisi al 45′ del primo tempo, di Bubas al 79′ e di Tumminelli al 92′.. Anche il Nardò di Ragno al Giovanni Paolo II batte 2-0 il Barletta: apre le marcature Gjonaj al 46′ e la chiude al, 68′ Dambros’. La finale playoff sarà Cavese-Nardò, il prossimo 28 maggi,o sempre in gara unica. Le squadre vincitrici le finali dei playoff di girone, non hanno alcun diritto all’accesso in Lega Pro, ma avranno un piazzamento migliore nella graduatoria per gli eventuali ripescaggi.

I risultati delle semifinali playoff:

CAVESE – CASARANO 3-0

44’ Puglisi (C), 79’ Bubas (C), 90’ Tumminelli (C)

NARDÒ – BARLETTA 2-0

46’ Gjonaj (N), 68’ Dambros (N)