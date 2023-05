Mantovano: “G7 in Puglia, perchè da sempre ponte tra Oriente e Occidente”

LECCE – Al Museo Castromediano di Lecce un incontro di approfonfimento sulle Riforme e su questa stagione di Governo. Ospite il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano che ha commentato con orgoglio la scelta della Puglia quale sede per il G7 del prossimo anno

“Da sempre regione di Passaggio tra Oriente e Occidente. Cornice ideale, nel 2024, per l’incontro tra i grandi del mondo.” Ha espresso il proprio orgoglio per la scelta della sede del prossimo G7, il sottosegretaroo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano ospite dell’incontro “Governare il Cambiamento, le sfide, gli ostacoli, le opportunità”. Organizzato dall’associazione “Lecce Sì”. Dopo i saluti del presidente dell’assocviazione, Nicola Flascassovitti, e del deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, il dialogo con il direttore de “Il Nuovo Quotidiano di Puglia”, Rosario Tornesello.

L’auspicio è che il G7 italiano che si terrà il prossimo anno in Puglia nella seconda metà di giugno, oltre ad essere una splendida cornice consenta di affrontare le crisi che in questo momento sono in atto nel mondo

E proprio dal G7 in corso ad Hiroshima, la premier Giorgia Meloni è andata via, per giunere in Emilia dove le forze sono in campo per salvare vite umane, salvare dispersi ed aiutare le popolazioni duramente copite dalla tragedia causata dall’alluvione.

“Martedì – ha detto il Sottosegretario – il Consiglio dei Ministri emanerà due provvedimenti importanti proprio per l’emergenza”.