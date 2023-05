Lecce-Spezia, come una finale sulla via della salvezza

LECCE – Mezzogiorno di fuoco al Via del Mare di Lecce.

Arriva lo Spezia per la 36^ giornata del campionato di serie A e per i giallorossi che hanno due punti in più in classifica c’è la possibilità di allungare agguantando virtualmente la salvezza, in virtù anche della sconfitta del Verona di ieri contro l’Atalanta.

A spingere i salentini c’è il pubblico delle grandi occasioni.

Baroni dovrà fare a meno di Banda squalificato e non dovrebbe rischiare Hjulmand dal primo minuto, anche se il capitano sembra aver recuperato in tempi da record dall’infortunio.

Dunque col 4-3-3 il Lecce dovrebbe presentarsi in campo con Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Semplici dovrebbe opporsi a specchio. Senza Amian squalificato potrebbe mandare in campo Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Shomurodov.

La gara sarà diretta da Mariani della sezione di Aprilia. Meli di Parma e Alassio di Imperia i suoi assistenti. Il quarto uomo sarà Feliciani di Teramo. Al Var Mazzoleni di Bergamo. Avar Muto di Torre Annunziata.