LECCE (di Carmen Tommasi) – Solo zero a zero: termina così lo scontro salvezza del “Via del Mare” tra Lecce e Spezia. Nel primo tempo succede poco e nulla: gara molto tattica ed attenta da ambo le parti. Nella ripresa i ritmi sono più alti, ma le due squadre non riescono ad essere cattive in zona gol. La squadra di Baroni pensa prima a non prenderle che a darle. Un punto a testa: salentini a quota 33, i liguri a 31. La squadra esce dal campo tra il malumore dello stadio e della Curva Nord che intona cori ai danni del direttore generale Pantaleo Corvino e non solo. Domenica prossima per la penultima giornata di serie A, i giallorossi saranno ospiti del Monza, gli aquilotti ospiteranno il Torino.

IN CAMPO – Baroni schiera il solito 4-3-3 e in avanti con Banda squalificato ci sono Di Francesco, Colombo e Strefezza. Semplici sceglie il 3-5-2, in avanti la coppia Shomurodov e Nzola. Arbitra Mariani di Aprilia.

LA GARA, PARI E PATTI – Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dall’alluvione in Emilia Romagna e al via con Lecce-Spezia. Al 7′ Nazola cerca la conclusione ma il tiro si spegne di poco fuori. Al 13′ ci prova Oudin ma viene fermato da Esposito. Nzola lavora di sponda per Shomurodov al limite dell’area di rigore, l’uzbeko prova il tocco morbido per l’inserimento in area di rigore di Bourabia che viene fermato in corner da Oudin: siamo al 20′. Al 28′ Oudin in area di rigore cerca di Blin che ci arriva in spaccata, ma il francese non riesce a rimettere in mezzo. Un minuto dopo Ampadu spedisce in area di rigore per Shomurodov che non calcia, anzi prova il suggerimento in mezzo ma viene murato da Baschirotto. Senza recupero si va a riposo a porte inviolate: più Spezia che Lecce, ma match molto tattico e attento. Si riparte. Nessun cambio da entrambe le parti. Esposito da calcio di punizione calcia un destro secco dell’ex Spal che pero’ termina direttamente sulla barriera del Lecce: 51′. I ritmi si alzano, ma le occasioni da gol latitano ad arrivare. Al 72′ Blin frana addosso a Zurkowski: punzione per lo Spezia. Tiro alto di Esposito. Al 77′ Gyasi colpisce di testa l’esterno della rete. Al 79′ Strefezza ha spazio in area di rigore, finta su Nikolaou e poi mette in mezzo per Ceesay che scivola. Nulla di fatto. Tre minuti di recupero. Gli ospiti spingono. Si chiude in parità. Zero a zero e tutto da “rifare”.

LECCE-SPEZIA 0-0: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (59′ Askildsen), Blin, Oudin; Di Francesco (91′ Pezzella), Colombo (59′ Colombo), Strefezza. Allenatore: Baroni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Gyasi (83′ Ferrer); Bourabia (62′ Zurkowski), Zurkowski , Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov (62′ Agudelo), Nzola. Allenatore: Baroni.

AMMONITI: 49′ Umtiti, 55′ Wisniewski, 86′ Ferrer.

TOTALE SPETTATORI: 26.022.

NOTE: 3′ st

ARBITRO: Mariani di Aprilia.