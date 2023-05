Il Brindisi a Sorrento, altri 90 minuti per sognare ancora

Allo stadio Italia di Sorrento il Brindisi di Danucci, dopo una stagione straordinaria culminata dalla promozione in serie C, si gioca la possibilità contro i padroni di casa la possibilità di staccare il biglietto per le semifinali dello scudetto della serie D.

Per farlo però bisogna vincere con due o più gol di scarto altrimenti bisognerà poi fare i conti con i risultati delle altre per fare i conti sulla differenza reti.

Ovviamente un successo sarebbe oro colato su una stagione fantastica perché si potrebbe continuare a giocare per sperare di acciuffare anche questo secondo riconoscimento ma quello che interessava a Brindisi, alla società ed ai tifosi brindisini è già in cassaforte.

L’approdo nel calcio professionistico dopo 33 anni è la base sulla quale costruire il futuro.

La sfida di oggi sarà anche la sfida tra l’ex Badje e il talento Opoola entrambi proveranno a pungere per portare a casa il risultato e tra due tecnici che amano il bel gioco, Vincenzo Maiuri e Ciro Danucci.

Per Santoro e compagni, che volano sulle ali dell’entusiasmo, ancora 90 minuti per divertirsi e sognare qualcosa in più.