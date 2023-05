Fiamme nel palazzo: carabiniere di Alezio salva due bambini

BUSTO ARSIZIO – Insieme a un suo collega ha salvato dalle fiamme due bambini, di 4 e 11 anni, che rischiavano di restare imprigionati a causa di un incendio che si è sviluppato in un palazzo. Protagonista di questa storia a lieto fine è Alessio Trani, un carabiniere originario di Alezio, in servizio a Busto Arsizio, nel varesotto.

I due militari sono intervenuti prontamente riuscendo a mettere in salvo i piccoli che erano intrappolati in un balcone in un immobile di via Musaccio. L’intera famiglia e i due carabinieri sono rimasti intossicati dal fumo e portati in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e hanno provveduto a far evacuare il palazzo.

Congratulazioni sono giunte dal sindaco di Alezio Andrea Barone che ha pubblicato un post su facebook.

“Un nostro concittadino, Alessio Trani, si è contraddistinto insieme ad un suo collega carabiniere a Busto Arsizio (Lombardia) per aver salvato dalle fiamme una coppia di bambini di 4 e 11 anni intrappolati in casa a causa di un incendio. Complimenti”.