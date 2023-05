Cortili Aperti 2023, le dimore storiche si aprono ai visitatori

LECCE- Torna a Lecce l’evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche, per visitare i cortili dei numerosi palazzi nobiliari che impreziosiscono il centro storico della città.

La storica manifestazione giunta alla XXVIII edizione, svela a turisti e visitatori oltre 30 dimore, luoghi storici, cortili, giardini, androni, chiostri solitamente chiusi, che abbracciano un programma ricchissimo di eventi con mostre, musica dal vivo, esposizioni, performance, visite guidate anche in lingua.

Sono tre gli itinerari proposti, contrassegnati da colori diversi. Nel percorso rosso: Istituto di cultura e lingue Marcelline, palazzo dei Perroni Pollicastro BH, palazzetto Palmieri, palazzo Lecciso, palazzo Morisco, palazzo Tamborino Cezzi, palazzo Sambiasi, palazzo Bernardini, palazzo Brunetti, palazzo Maresgallo, palazzo Andretta. Nel percorso verde: Accademia di Belle Arti, Borgo Sant’Anna, palazzo Spada, palazzo del Seminario, palazzo Rollo, dimora Muratore (villa Rosaria), chiesa di Santa Maria della Nova, cappella nobiliare di San Leucio, palazzo Guido, palazzo Palmieri; nel percorso blu: ex convento degli Agostiniani e chiesa di Santa Maria di Ogni bene, palazzo Giaconia, palazzo Filali Fiermonte La Fiermontina, II circolo didattico “Edmondo De Amicis”, palazzo Maremonte Chillino, palazzo Bozzi Corso, palazzo Personè Taurino (sede del Museo ebraico), ex convento dei Gesuiti (Circolo cittadino), palazzo Carrelli Palombi, ex convento dei Teatini.

Per l’occasione, è stato reso accessibile il Chiostro dell’Antico Seminario di Lecce, presente inoltre la manifestazione, “Artigianato d’eccellenza 2023”, e ancora i concerti e le performance, come quella del Gruppo Teatrale “Alfredo Pagliaro e il suo Teatro leccese” pronto a esibirsi nel Cortile di Palazzo Spada.