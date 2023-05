Blin: “Punto importante, meritiamo di salvarci”

LECCE – “Nel primo tempo eravamo troppo aperti nelle due fasi. Nel secondo tempo siamo stati più decisi. Oggi abbiamo preso un punto importante. Il pareggio ci stava bene? Noi siamo scesi in campo per vincere. Come loro. Hanno fatto una bella partita. Hanno Nzola. Se noi non siamo aggressivi facciamo fatica. Risultato positivo anche per la nostra testa. I tifosi vogliono vincere sempre, come noi. Il Monza? Dobbiamo pensare alla nostra prestazione e vedere cosa succede. Ci troviamo bene tutti insieme, per questo il mister è orgogliso di noi. Meritiamo di salvarci”: così il centrocampista francese del Lecce Alexis Blin nel commentare lo zero conquistato dal Lecce con lo Spezia.

C.T.