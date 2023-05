Basket in carrozzina, apoteosi finale per i Boys Taranto: serie A

Cisa Boys Taranto è in serie A del campionato di basket in carrozzina, il sogno si è avverato.

Dopo una stagione vissuta da protagonista, battendo tutte le avversarie nel girone regolare, ha superato in semifinale anche Vicenza con ampio meritato approdando alla finale che ha giocato con la Polisportiva Nord Castelvecchio Gradisca.

Nella prima gara in casa, all’“Orazio Flacco”, i Boys avevano già vinto per 63-53 al termine di una partita in totale controllo.

Poi in Gara 2 al PalaZimolo di Gradisca d’Isonzo è arrivata l’apoteosi finale della Cisa Boys Taranto che si è imposta per per 64-57 spalancando la porta della massima serie del campionato di basket in carrozzina.

È stata una partita giocata con grande personalità e consapevolezza dai ragazzi di coach Egidio L’Ingesso, quasi sempre in pieno controllo del gioco e avanti nel punteggio.

Sugli scudi oltre al solito Cardoso, Latagliata, MVP del match ed autore di 8 punti.

Il primo quarto si è concluso sul 14-11 per i Boys, Gradisca però non ha mai mollato e alla fine del primo tempo il risultato sul 28-24. Nel terzo quarto arriva la parità: 41 a 41 e gara aperta a qualsiasi risultato. Nell’ultimo quarto però i Boys Taranto hanno spinto sull’acceleratore delle emozioni e hanno chiuso sul 65 a 57, un più sette che ha regalato la gioia più grande a tutti i protagonisti di questa splendida cavalcata. E dopo il suono della sirena Taranto, dopo i fasti del del Dream Team, torna in serie A: in quella squadra che vinse scudetto, coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa Vergauwen tra il 2007 ed il 2008, c’erano Egidio L’Ingesso in panchina e Domenico Latagliata in campo. Come adesso.