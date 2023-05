Baroni: “Orgoglioso della squadra, non molliamo”. Semplici: “Ci abbiamo messo personalità”

LECCE – Nel post match mister Marco Baroni ha analizzato lo zero a zero conquistato dai suoi al Via del Mare nello scontro diretto con lo Spezia: “Giochiamo sempre per ottenere il massimo. Voglio ringraziare i ragazzi. Sono orgoglioso di loro, ma la squadra mi è piaciuta. È stata sempre compatta. Siamo in piena corsa. Poi, c’era tanto nervosismo. Ho detto alla squadra di ringraziare tutti. Perché questa è una squadra giovane e che ha tenuto testa a tutti. Con equilibrio e idee. In un momento I risultati erano incredibili, ma ora ce la giochiamo fino in fondo. Non dobbiamo mollare”.

IL MATCH – Poi, parla della gara più nel dettaglio: “Gara non facile. Ci prendiamo il punto. Cerco di alleggerire la squadra. Siamo vivi. Il nostro è un percorso di crescita. Nel primo tempo molto contratti. Abbiamo concesso poco. Siamo in piena corsa. Ce la giocheremo a testa alta. Colombo e Ceesay spendono molto. Lorenzo a Roma molto bene, Assan è entrato bene. Oggi ci mancava manda. Oudin lo abbiamo spostato. La prestazione mi è piaciuta. Gara consapevole. Andiamo forti e nel nostro percorso di crescita. Cerchiamo di recuperare Hjulmand. Complimenti a Blin. Volevamo vincere, ma ci prendiamo questo punto e muoviamo classifica. Con Semplici ci siamo abbracciati. Maleh? Ha avuto un problema all’adduttore. Anche Askildsen è entrato bene”.

ECCO SEMPLICI – Infine, ecco l’analisi del tecnico Leonardo Semplici: “Ci abbiamo messo personalità. Dovevamo essere più cinici. Primo tempo molto bene. Siamo fiduciosi. Nel secondo tempo poi siamo stati più attenti e contratti. Su questo campo non era facile contro un avversario ben preparato. Con Baroni siamo amici e siamo vicini di casa”.

