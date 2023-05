A2/Playoff, passa Cantù ma Nardò esce tra gli applausi

Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta, questo è poco ma è sicuro.

L’Andrea Pasca HDL Nardò perde con Acqua San Bernardo Cantù Gara 4 dei quarti di finale dei play off della A 2 di basket ma esce a testa alta tra gli applaudi del pubblico amico accorso numeroso al Pala San Giuseppe.

Nel primo quarto Logan da una parte e Smith dall’altra suonano la carica e termina sul 22-27.

Nel secondo periodo Nardò è ancora in gara, si gioca un basket veloce, Cantù mostra i muscoli ma Nardò non molla, si va al riposo sul 48-52.

I padroni di casa sperano di poter compiere l’ennesima impresa ma nel secondo tempo Cantù mette la freccia e corre via con la sesta bomba di Logan e poi ancora con la settima e non bastano i canestri di Borra e Stojanovic ad arginarlo. Alla mezz’ora il tabellone segna 68-75.

Nell’ultimo periodo Nardò comprende che Cantù è ormai scappata via, grazie anche alla prova top di Logan che chiude con 34 punti di cui 7 triple oltre a 5 assist, un uragano. Termina 78 a 99.

A Nardò non è bastato l’orgoglio e la voglia, alla lunga ha fatto la differenza la qualità del roster.

Cantù è stata costruita per vincere e per questi play off ha anche investito una cifra considerevole per Logan che sta pagando benissimo.

Cantù accede alle semifinali del Tabellone Argento dei playoff di Serie A2 ed incontrerà Pistoia, che ha superato per 3-1 Piacenza. Gara 1 in programma sabato 27 maggio a Desio.

Per Nardò passano i titoli di coda su una stagione stupenda, una stagione da incorniciare, sulla quale però si accendono le luci del futuro, perché adesso ci sono le basi per fare sempre meglio.