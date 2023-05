Titoli di cosa per New Basket Brindisi, passa Bologna, PalaPentassuglia fantastico

BRINDISI – Per la New Basket Brindisi, passano i titoli di coda su una stagione strana ma sportivamente bella.

Dopo aver perso le prime due gare dei play off scudetto gioca, al massimo delle sue possibilità, gara 3 con la Virtus Segafredo Bologna che alla distanza vince in un PalaPentassuglia fantastico, non solo sold-out dal punto di vista numerico ma anche di colore e amore.

Il punteggio finale è di 95-100. Dopo un primo tempo in apparente controllo che si chiude per 53-49, nel secondo scappa via Bologna.

Brindisi nonostante le assenze del centro titolare Perkins e del capo allenatore Vitucci entrambi squalificati la squadra gioca un buon basket e si gode il miglior Reed della stagione con 33 punti.

Al suono della sirena Happy Casa, nonostante la sconfitta, riceve la standing ovation del suo pubblico.