Serie C, Taranto: il nuovo ciclo con i pieni poteri a Eziolino Capuano

TARANTO – La notizia era nell’aria già da qualche settimana, ma adesso che è stato messo tutto nero su bianco, non ci sono più dubbi: Taranto e il Taranto si affidano quasi completamente ad Eziolino Capuano.

Il verace tecnico di Salerno, giunto sulle sponde dello Ionio nel corso della passata stagione con il compito di rimettere in carreggiata una squadra che rischiava di finire allo sbando e l’ha condotta fino alla salvezza, ora sarà il caposaldo su cui la società del Presidente Giove fonderà il nuovo corso. Un nuovo corso dove l’intento è alzare l’asticella, sognando certamente qualcosa in più di una semplice permanenza in terza serie.

Il progetto è chiaro e vedrà al centro proprio Capuano al quale è stata rinnovata la fiducia per i prossimi tre anni. Un ciclo in cui Capuano non sarà semplicemente il tecnico, ma anche responsabile dell’area tecnica.

Tradotto significa poteri in campo ed anche fuori, potere decisionale sulle scelte di mercato e ampi margini di manovra sull’identità da dare alla nuova rosa del Taranto.

Chiusa, quindi, l’era del DS Luca Evangelisti, la dirigenza di via Lucania ha deciso di puntare forte su una personalità di spicco, un tecnico con 840 panchine in carriera, ma soprattutto un profondo conoscitore della categoria.

E che Capuano senta fiducia e senso di responsabilità emerge anche dalle sue prime parole rese subito dopo la firma del nuovo contratto. “Sono fiero e orgoglioso di questo incarico – ha detto. Ora mi aspetta un impegno mostruoso visto il senso di responsabilità illimitata che abbiamo deciso di assumerci”.

A questo punto, decisa la guida tecnica, può iniziare la programmazione della prossima stagione. Le prime riflessioni riguardano ovviamene il nuovo organico che sarà sì costruito su una base solida, ma che dovrà necessariamente essere puntellata a dovere. Un quadro più chiaro si potrà avere al termine della stagione quando, conclusi i playoff, inizieranno vorticose le voci e gli intrecci di mercato.