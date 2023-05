LIZZANELLO – Con il convegno “Nell’intimo respiro di Cosimo De Giorgi”, animato dal commento musicale a cura del Gruppo Vocale “Viri Cantores de Finibus Terrae” diretto dal maestro Giuseppe Lattante, si chiude il cartellone di eventi dedicati alla celebrazione del centenario di uno dei pilastri della cultura umanistica e scientifica a cavallo tra fine Ottocento e inizi del Novecento del panorama nazionale. L’evento rientrante nel progetto promosso dal Comune di Lizzanello e finanziato dal Polo Arte Cultura Turismo della Regione Puglia in collaborazione con la Provincia di Lecce ha richiamato insigni studiosi della Società Storica di Terra d’Otranto che per l’occasione hanno curato la ristampa anastatica del libro quasi introvabile del genio, ossia i suoi cenni autobiografici, fondamentali per penetrare nell’intimità dei pensieri e degli affetti di un uomo che nel suo studiolo dispensò consigli alle figlie, scrisse libri e approfondì ricerche non per formare ma per trasformare

Giunge così al capolinea questa avventura dell’Amministrazione Comunale di Lizzanello, guidata dal sindaco Costantino Giovannico, partita lo scorso anno per commemorare il centenario della morte. Con i tanti eventi, mostre e convegni si è cercato di coniugare passione per il territorio, cultura e memoria e di dare lustro e vanto al figlio più illustre della piccola Lecce. Interessanti gli interventi dei relatori e dei rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della serata il sindaco Giovannico ha lanciato l’appello per l’intitolazione di un dipartimento o di una sede universitaria al grande Cosimo De Giorgi per non dimenticare mai l’apporto che questo studioso poliedrico e geniale ha dato alla cultura della Terra d’Otranto.