Multe “morali” sui parabrezza delle auto: le elevano i bimbi

MELPIGNANO – Bimbi in strada per elevare “multe morali” a eventuali trasgressori. Succede a Melpignano. A comminare le sanzioni i giovani studenti del Comprensivo “Oriolo e Ceccato” scesi in strada assieme alla polizia locale, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e alle scuole guida.

Gli avvisi, lasciati sul parabrezza delle auto, indicando la tipologia dell’eventuale violazione riscontrata. Rientrano in un progetto che ha visto una serie di incontri a scuola, anche in collaborazione con il Comune, per educare i più piccoli alle buone pratiche.