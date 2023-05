PUGLIA – Il G7 2024 sarà in Puglia, lo ha comunicato la premier Giorgia Meloni al presidente della Regione, Michele Emiliano prima di annunciarlo in conferenza stampa da Hiroshima, sede del G7 di quest’anno: “Pochi minuti prima dell’annuncio in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha telefonato per comunicarmi di aver scelto la Puglia quale sede del G7 del 2024 – dice il governatore – Ho avuto modo di ringraziarla per il grande riconoscimento che il Governo italiano, con questa scelta, ha dato a noi tutti. Un riconoscimento straordinario del lavoro che la Puglia ha svolto con riferimento al dialogo tra oriente e occidente, in permanente connessione con Papa Francesco, e della nostra capacità di accoglienza di tutti i popoli del mondo. Ci impegneremo con tutte le nostre energie per far fare all’Italia una bella figura”.