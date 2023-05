Furto in casa a Lequile, i ladri portano via la cassaforte

LEQUILE – Un colpo degno del miglior Arsenio Lupin è stato messo a segno a Lequile. Ad essere presa di mira è stata l’abitazione, in Via Vecchia Copertino, di un imprenditore di 58 anni del posto per un bottino complessivo di alcune decine di migliaia di euro. I malviventi si sono preoccupati prima di mettere fuori uso alcune telecamere presenti nella zona e subito dopo sono entrati in azione praticando un foro nel muro dell’abitazione in quel momento vuota. Chi ha agito ha avuto il tempo di cercare e trovare la cassaforte, portata via con tutto il contenuto. Monili in oro, gioielli, un orologio da polso di lusso e la somma di 1500 euro in contanti. Il tutto per un ammontare di alcune decine di migliaia di euro. Subito dopo i ladri sono fuggiti senza lasciare traccia per il momento avvalendosi anche del fatto di aver manomesso le telecamere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Pietro in Lama che hanno avviato le indagini.