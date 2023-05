Collegamenti carenti Lecce-aeroporto: mozione per chiedere corse aggiuntive

LECCE – Atterrare dopo le 23.30 a Brindisi significa intraprendere un’altro viaggio: quello della speranza. Bisogna necessariamente attrezzarsi in autonomia perchè a quell’ora non c’è nessuna navetta disponibile nè verso Lecce nè verso la Valle d’Itria. Parafrasando una celebre canzone è il caso di dire “per quest’anno non cambiare: stessa spiaggia, stesso mare…ma di guai”.

Eppure per attivare una cosa aggiuntiva dei bus Cotrap che collegano l’aeroporto a Lecce basterebbero 30 mila euro all’anno. “Praticamente spiccioli – torna sull’atavico problema il consigliere regionale Pagliaro – ma la Regione continua a fare orecchio da mercante rispetto a quest’ irrinunciabile servizio pubblico. Nonostante la disponibilità manifestata dal presidente del consorzio Cotrap, Giuseppe Vinella, all’assessora al ramo Maurodinoia (durante il tavolo tecnico in Regione convocato a marzo su mia richiesta) siamo ormai a fine maggio ma nessuna decisione consequenziale è stata assunta dalla Regione”.

E intanto? Intanto gli utenti sono costretti a ricorrere a mezzi propri, a scomodare parenti o amici, o a sborsare cifre astronomiche per le navette private.

“Ho evidenziato come la carenza di questi collegamenti sia un nodo determinante per lo sviluppo del Salento fin dal mio discorso d’insediamento in Consiglio” ricorda Pagliaro, che ha poi chiesto di colmare il vuoto con una mozione prima e con un dialogo serrato con il presidente di Aeroporti di Puglia poi. Tutto questo ha portato ad un sopralluogo nel dicembre scorso, per toccare con mano le carenze da colmare. C’è stata poi un’azione di pressing nei confronti dell’assessora Maurodinoia, a seguito dello slittamento di un’ora della prima corsa Lecce-Aeroporto. “Va anticipata alle 4.30 – dice ancora il Consigliere – per consentire ai passeggeri di raggiungere l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco, ed è chiaro che, in assenza di un servizio pubblico affidabile, gli utenti ripieghino su soluzioni alternative”. Stesso discorso vale per gli ultimi voli della sera: se l’atterraggio avviene in ritardo, l’ultimo bus Aeroporto-Lecce parte comunque e i passeggeri restano a terra.

“Finché questo servizio non sarà efficiente, l’Aeroporto del Salento continuerà ad essere isolato e penalizzato. E questa è un’ingiustizia da sanare”. Ecco perché Pagliaro ha presentato una mozione che impegna la giunta regionale ad attivare due corse aggiuntive dei bus Cotrap Lecce-Aeroporto del Salento: alle 4.30 e a mezzanotte.