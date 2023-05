Carmiano, tentato furto di pannelli fotovoltaici. Banda messa in fuga nelle campagne

CARMIANO – Tentato furto in un campo di pannelli fotovoltaici alle porte di Carmiano. Un gruppo di uomini, sei in tutto quelli immortalati dalle immagini, ma potrebbero esserci degli altri non inquadrati, hanno agito di notte con l’intento di portare via la refurtiva. Il colpo è sfumato perchè il sistema di allarme collegato alla ditta titolare del campo, è scattato immediatamente richiamando sul posto una pattuglia della vigilanza privata Fidelpol. Il gruppo di malviventi a quel punto ha preferito fuggire nelle campagna a piedi facendo perdere ogni traccia. Probabilmente il piano era quello di smontare il maggiore numero di pannelli e poi richiamare sul posto qualche complice a bordo di un qualche mezzo per caricarli e portarli via. La tempestività dell’intervento dei vigilanti ha però fermato l’intento criminoso. I ladri avevano appena fatto in tempo a staccare qualche cavo e allentare qualche bullone ma niente di più. In considerazione del fatto che ogni pannello ha un numero seriale registrato, le indagini tendono a orientarsi verso quello che potrebbe essere il mercato estero a cui i pannelli potrebbero essere destinati.