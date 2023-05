Nuovo bando alloggi Lecce, interpellanza urgente al sindaco

LECCE – “Per assicurare a tutti i cittadini aventi diritto la possibilità di poter accedere all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è necessario e urgente procedere alla pubblicazione di un nuovo bando”. Con questa motivazione i consiglieri comunali del PD a Palazzo Carafa Antonio Rotundo -capogruppo- Lidia Faggiano, Marco Giannotta e Paola Povero presentano una interpellanza urgente al sindaco Carlo Salvemini.

“Premesso -scrivono- che il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico; che il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative; considerato che sono trascorsi 4 anni dall’approvazione dell’attuale graduatoria avvenuta l’8 aprile 2019; tenuto conto che l’ultimo bando è stato pubblicato – ai fini della presentazione delle domande – all’albo pretorio del Comune dal 21 novembre 2016 al 20 gennaio 2017, quindi oltre sei anni fa, e che il Comune nell’arco del quadriennio di validità della graduatoria non si è avvalso della possibilità di pubblicare bandi integrativi” interpellano il sindaco per saper “se non ritenga di dover dare un preciso indirizzo agli uffici competenti affinché quanto prima venga predisposto e pubblicato un nuovo bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.