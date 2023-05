Lecce, domani la rifinitura: capitan Hjumand sempre out

LECCE – Il Lecce si è allenato questa mattina al Via del Mare in vista dell’impegno di campionato con lo Spezia, in programma domenica alle ore 12:30. Mister Baroni ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione ad eccezione di Hjulmand, che ha effettuato terapie e lavoro personalizzato. Con gli aquilotti non ci sarà lo squalificato Banda. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare.