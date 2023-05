LBA/Playoff, NBB missione quasi impossibile: vincere Gara 3 con il Bologna

BRINDISI – La New Basket Brindisi torna a casa, questa sera sui legni del PalaPentassuglia, di fronte al proprio pubblico, proverà a vincere Gara 3 dei play off scudetto del massimo campionato di basket nazionale.

Avversario di turno la Virtus Segafredo Bologna, corazzata quasi perfetta, che ha vinto le prime due gare di questa serie e questa sera potrebbe far passare i titoli di coda sulla stagione di Happy Casa Brindisi.

Senza coach Vitucci in panchina e Perkins in campo, la Stella del Sud dovrà veramente gettare, come si suol dire, il cuore oltre l’ostacolo che oggi sembra insormontabile.

Harrison e compagni sono chiamati all’impresa in un palazzetto sold out che non farà mancare la sua spinta ma oggi servirà la prova perfetta, servirà il miglior Brindisi della stagione, servirà la prestazione perfetta, altrimenti al suono della sirena la stagione brindisina potrà passare in archivio.

Arbitri della partita Giovannetti, Lo Guzzo, Gonella.

Palla a due alle ore 21.00.