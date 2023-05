Giochi del Mediterraneo: restyling per il Palaventura

LECCE – In vista della ventesima edizione dei Giochi del Mediterrano che si terranno a Taranto nel 2026, la giunta del Comune di Lecce ha deciso di mettere a disposizione degli atleti, oltre allo stadio di Via del Mare, anche il PalaVentura di piazza Palio, rinnovandolo adeguatamente per garantirne la piena sicurezza. Ecco perché nella seduta delle scorse ore la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per l’adeguamento funzionale, sismico e impiantistico della struttura. Intervento dal valore complessivo di 2 milioni e 720mila euro.

«Siamo fiduciosi – dichiara l’assessore allo Sport Paolo Foresio – che le somme e gli interventi concordati con il comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo possano essere confermati anche in questa fase. Il palazzetto subirà un restyling totale che lo renderà ancora più accogliente e funzionale».