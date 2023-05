ExpoJob: la fiera che mette in contatto imprese e cittadini

MIGGIANO – La prima fiera dedicata al mercato del lavoro all’interno della provincia leccese: questa è la proposta di “ExpoJob – lavoro economie territori”, un evento che fino al 20 Maggio, grazie alla collaborazione del Comune di Miggiano e di Arpal Puglia, offrirà la possibilità di mettere a contatto le imprese con i cittadini. Sono già diversi i visitatori che, per un motivo o per un altro, si sono affacciati alle tante possibilità offerte dagli stand dei padiglioni dell’evento: tra convegni, laboratori, seminari e l’ovvio confronto con le realtà lavorative. Creare sempre più iniziative che possano essere socialmente utili è fondamentale per trasformare la realtà lavorativa salentina in uno scenario concretamente accessibile a tutti.