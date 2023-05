‘Dialoghi al pozzo’ con Antonio Caprarica e don Michele Madonna

Lecce- Dialogo con Antonio Caprarica e un ‘rave party’ con don Michele Madonna. La diocesi di Lecce ha organizzato ieri nel chiostro dell’antico seminario di Lecce, in piazza duomo, la rassegna ‘Dialoghi al pozzo’. L’evento come ogni anno è volto alla riflessione sul messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni. Durante la serata, Caprarica è intervenuto esponendo le principali sfide per un giornalista, mentre nella seconda parte della serata una novità per Lecce: don Michele ha presentato il rave for Christ, un ‘party cristiano’ concepito per coinvolgere e avvicinare i più giovani al vangelo, usando il linguaggio più vicino a loro, quello della musica.