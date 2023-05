Allacci al depuratore a Porto Cesareo: “Finalmente atto concreto dalla Regione”

PORTO CESAREO – La svolta è finalmente arrivata. La decisione è giunta anche se ci sono volute diverse sollecitazioni per farne capire l’importanza. Il riferimento è al depuratore di Porto Cesareo che sarà avviato all’esercizio nell’estate 2023. Dal 15 giugno prossimo gli abitanti della località La Strea, che è già provvista di fognatura, potranno chiedere di allacciarsi alla rete fognaria. Il depuratore rappresenta indubbiamente per Porto Cesareo uno strumento indispensabile a tutela della salute dei cittadini e per l’economia del mare dell’intero territorio. Importanza che era già stata ampiamente esposta dal consigliere regionale Paolo Pagliaro che negli anni aveva chiesto e battagliato per non lasciare Porto Cesareo in una condizione inaccettabile e con il rischio di un inquinamento che avrebbe intaccato la salute dei cittadini. Una richiesta che oltre ad essere rappresentata nelle stanze della regione Puglia, si è levata anche da Porto Cesareo con sit in e flash mob con il movimento Regione Salento che ha denunciato a gran voce un immobilismo che ha impedito di superare lungaggini burocratiche per vincere una battaglia di civiltà. La sindaca Silvia Tarantino nel frattempo ha preferito non pronunciarsi in attesa di verificare i verbali di acquedotto pugliese riservandosi di parlare tra qualche giorno. “Gutta cavat lapidem: la goccia delle nostre incessanti sollecitazioni ha scavato finalmente il muro della burocrazia, che impediva all’impianto di depurazione di Porto Cesareo di entrare in funzione. E’ questo il commento del consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del Movimento Regione Salento, e della vicesindaco di Porto Cesareo Anna Peluso (Mrs). Dopo azioni di battaglie, pressing istituzionale e manifestazioni – come il grande sit-in del 24 gennaio 2021 promosso dal Movimento Regione Salento e condiviso con l’amministrazione comunale e l’intera comunità di Porto Cesareo – dalla Regione giunge un segnale concreto: la possibilità di allacciare le prime utenze, in località La Strea, alla rete fognaria dal prossimo 15 giugno. È il risultato di un impegno testardo e compatto per la messa in esercizio di un impianto che finora era rimasto inutilizzato, in attesa della realizzazione del progetto definitivo per il riutilizzo delle acque reflue. Un’assurdità che denunciamo da tempo, sollecitando la Regione al rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio. Di questa richiesta – ricorda Pagliaro – mi sono fatto portavoce in Consiglio regionale: a marzo 2022 con una prima audizione, poi con un’interrogazione, una seconda audizione ed un sopralluogo tecnico, a maggio 2022, con il dirigente della sezione Risorse idriche della Regione. Sono seguite altre due audizioni e, nell’ultima, è spuntata l’ipotesi delle tre vasche drenanti, a cui ci eravamo opposti perché lo ritenevamo un inutile spreco di risorse pubbliche e soprattutto di tempo. Ma, se la Regione ha deciso di procedere su questa via, si vada avanti, purché si proceda in fretta e si esca dallo stallo di questa criticità ambientale in tempi rapidi. Purché non sia l’ennesimo annuncio disatteso, come quelli che si sono susseguiti ogni anno alla vigilia della stagione estiva. Su questo – come sempre conclude Pagliaro – saremo vigili”.