Taranto, incendio in un appartamento di via Lago di Monticchio. Intossicato un 12enne

TARANTO – Paura questa mattina in via Lago di Monticchio a Taranto, nel quartiere Salinella, per un incendio divampato intorno alle 8.30 in un appartamento al primo piano del civico 3. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco della centrale operativa che si sono recati sul posto con un’autoscala ed una autobotte. I pompieri hanno subito provveduto a domare le fiamme e a mettere in salvo un ragazzino di 12 anni che era all’interno dell’appartamento che è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Per lui fortunatamente nulla di grave, solo una leggera intossicazione provocata dai fumi che si sono sprigionati. Sul posto anche la Polizia di Stato con la sezione Scientifica per i sopralluoghi del caso e l’Ufficio tecnico del Comune per la verifica dell’agibilità dello stabile. Al momento, dalle prime verifiche effettuate dai pompieri, l’incendio sarebbe scaturito per cause accidentali.