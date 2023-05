Sorge “Il Sole della Speranza” per combattere il disagio sociale

LECCE – E’ ufficiale: “Il Sole della Speranza” è attiva e ormai operante nel territorio salentino. L’associazione, cui impegno è nobile e utile, si occuperà del reinserimento nel tessuto sociale cittadino di ex detenuti e nuclei familiari in stato di disagio sociale. Nel processo di reinserimento è fondamentale coinvolgere anche la comunità, educando all’empatia e alla comprensione nei confronti di chi, in fondo e come tutti, merita una seconda possibilità. L’Associazione è formata da cittadine e cittadini comuni di tutte le fasce sociali, credi religiosi, nazionalità e orientamenti politici. Molteplici i dipartimenti di riferimento: solidarietà, violenza di genere, cultura, immigrazione e formazione. Il tutto gestito da professionisti dei diversi settori che hanno scelto di tendere la mano ai meno fortunati. Parole d’ordine: inclusività, solidarietà, supporto. Sempre e comunque.

Mariafrancesca Errico