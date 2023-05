Il Lecce Primavera di Coppitelli torna alla vittoria in casa, al Deghi Center di San Pietro in Lama, dopo quattro gare. Col il Sassuolo di Bigica termina 1 a 0, la squadra neroverde non perdeva dal 7 aprile scorso.

La decide un gol di Burnete che al 12° raccoglie l’invito di Salomaa e batte Theiner.

Per l’attaccante rumeno è il 19° gol stagionale e i giallorossi consolidano il primo posto salendo sulla casella dei 63 punti.