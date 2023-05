Oudin: “Lo Spezia? Abbiamo la grinta giusta”

LECCE (di Carmen Tommasi) – In punta di piedi e con grande determinazione il francese Remì Oudin si è conquistato un posto da titolare nel Lecce. Ventotto presenze e due gol nel campionato in corso, il giocatore giallorosso è pronto al match con lo Spezia, scontro diretto per la salvezza: “È una partita molto importante perché entrambe le squadre –ha dichiarato il giocatore- cercano punti e dunque la nostra evoluzione tattica è nella speranza di fare bene. Speriamo di portare tutto a compimento”.

