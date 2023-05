Commissione d’indagine su xylella, ok dalle Commissioni IV e VII

BARI- Ok della IV e VII Commissione del Consiglio regionale alla proposta di legge per l’istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’ambito delle attività di contenimento della xylella fastidiosa. La proposta, di cui è primo firmatario il consigliere Fabiano Amati, è stata sottoscritta dai due colleghi di Azione e dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega e La Puglia Domani.

Compito della istituenda Commissione d’indagine sarà far luce sulla distruzione di gran parte del paesaggio olivetato salentino, a causa dei gravi ritardi nell’attività di contenimento del batterio e di distruzione della popolazione dell’insetto vettore, la sputacchina.

La conoscenza in dettaglio di quanto avvenuto e degli atti amministrativi adottati, non applicati o eseguiti solo in parte o addirittura omessi, sarà utile per mettere a fuoco le responsabilità e per governare meglio sia le attività di contenimento in corso sia le politiche di ricostruzione produttiva e paesaggistica nelle aree devastate dal batterio killer degli ulivi.