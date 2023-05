Prisma Taranto: un post di saluto per Antonov

“Umile, pacato, imperscrutabile Oleg Antonov, tra i grandi protagonisti della cavalcata verso la salvezza, ti auguriamo un futuro pieno di soddisfazioni e traguardi professionali e personali”

Con queste parole, con un post affidato a facebook, la Gioiella Prisma Taranto saluta Oleg Antonov, il pallavolista originario di Mosca che in questa stagione ha dato tutto, sempre, ogni volta che è stato chiamato in causa.

La società rossoblù rende così omaggio ad uno dei protagonisti della salvezza e guarda avanti.

In precedenza il 30 aprile aveva pubblicato un post cumulativo per ringraziare tutti i protagonisti che non ci saranno più nella prossima stagione ma adesso rende omaggio singolarmente ai suoi, ormai ex atleti. Questa a testimonia che la Gioiella Prisma Taranto è una grande famiglia.