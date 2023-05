Banda: “Non esserci con lo Spezia sarà triste, supporterò i miei compagni da fuori”

LECCE – Lameck Banda, l’attaccante esterno del Lecce, ospita a Piazza Giallrossa ha parlato del momento del Lecce, iniziando dal pareggio per 2 a 2 ottenuto all’Olimpico con la Lazio, una partita che il Lecce avrebbe potuto vincere anche se un punto è d’oro:

“è stato un pareggio molto importante, potevamo vincere ma il calcio va così, adesso pensiamo alla prossima partita”.

Banda sta crescendo gara dopo gara, merito di allenatore, Marco Baroni, di cui ha grande considerazione:

“Ho imparato moltissime cose da lui perché è una persona magnifica ed è come un padre per me e mi insegna cose ogni giorno e quindi sono molto grato”.

Domenica a Lecce arriva lo Spezia, sarà una sfida delicata, una finalina possiamo definirla sulla via della salvezza, ma Banda la salterà per squalifica:

“Per me sarà molto triste e difficile non essere in campo con la mia squadra, con i miei compagni, perché voglio dare sempre il meglio, ed essere con loro. Cercherò di supportarli moralmente perché hanno bisogno del mio supporto”.

Poi parla del suo compagno, Samuel Umtiti, giocare con lui per Lameck è un sogno che si è avverato:

“Per me è un grande esempio, ed è bellissimo giocare con Umtiti, lo ammiro moltissimo, l’ho visto al Barcellona, in nazionale, l’ho sempre seguito. Samuel ha uno spirito combattivo, non solo lo ammiro e lo seguo ma per me giocare con lui è un sogno che si realizza”.

Infine manda un sms ai tifosi in vista del big match con lo Spezia, loro sono parte integrante dell’obiettivo salvezza:

“La partita è cruciale, venite numerosi, ed il supporto dei tifosi è fondamentale, senza il supporto dei tifosi per noi è più difficile, quindi venite, venite, allo stadio”.