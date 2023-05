Pulitori Sanitaservice, prime rassicurazioni: predisposte richieste di assunzioni

LECCE – Sit in A Lecce nei pressi della sede della direzione generale della Asl di Via Miglietta per chiedere le assunzioni dei vincitori idonei del concorso Sanitàservice .

Cobas lavoro pubblico da sempre ha sostenuto le ragioni dei vincitori ed idonei della graduatoria affinché si concretizzino le assunzioni a tempo indeterminato e determinato utilizzando la graduatoria concorsuale e lo scorrimento della stessa.

In queste ore uno spiraglio di luce dopo un anno: prima l’incontro nella sede della Asl con il direttore generale e il direttore Amministrativo poi con l’amministratore unico di Sanitaservice Massaro per chiedere l’assunzione come previsto dalle nuove linee guida della regione . Da qui la rassicurazione della predisposizione delle richieste di assunzione per gli 89 pulitori e la possibilità dell’incremento del personale che si occupa del trasporto secondario.