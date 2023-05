LECCE – (t.d.g.) Domenica prossima al Via del Mare non si sfideranno solo Lecce e Spezia. Sul terreno dello stadio leccese si incroceranno pure Baroni e Semplici.

Non si tratta di un semplice incrocio. Si sfideranno due allenatori cresciuti nello stesso paese. Vivono nella stessa via di questa località, Tavarnuzze, a pochissimi chilometri da Firenze.

Da ragazzi hanno giocato sullo stesso campo, nella stessa squadra, l’Associazione Sportiva Impruneta Tavarnuzze, che nel 1997, dopo la fusione, si chiamò Rondinella Impruneta 1990 e assunse i colori rosso e verde. Nel 1998-1999 la Rondinella Impruneta vinse il Girone E del Campionato Nazionale Dilettanti, guadagnandosi la promozione in Serie C2.

In quella squadra c’erano Marco Baroni e Leonardo Semplici, oltre a un giovanissimo Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale.

Domenica al Via del Mare Baroni e Semplici si ritroveranno nella pancia del Via del Mare, ma non vivranno lo stesso spogliatoio come quando erano calciatori.

Saranno in stanzoni differenti, in cui custodiranno i propri segreti, le proprie strategie per una partita che vale tantissimo. Perché in campo uno vorrà superare l’altro.

Una vittoria che varrebbe la salvezza quasi aritmetica.

A Tavarnuzze, in Toscana, gli sportivi vivono con orgoglio questi giorni di vigilia. Soprattutto chi ha conosciuto Baroni e Semplici, amici per sempre, nemici per una domenica. Ma la stretta di mano e un abbraccio non mancheranno. Prima e dopo.

In Toscana, a Tavarnuzze, un pareggio farebbe tutti felici. A Lecce e La Spezia un po’ meno.