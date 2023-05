Amministrative 2023, ecco i dati relativi all’affluenza

SALENTO- 51 i comuni chiamati al voto in Puglia, di questi 13 nel Leccese, 8 nel Brindisino e altri 8 nel Tarantino. Ma vediamo nel dettaglio i dati relativi all’affluenza:

In Provincia di Lecce alle ore 15 l’affluenza alle urne è del 68,19%, rispetto alla precedente tornata elettorale in cui è stato del 70,30. Il dato più alto si registra a Montesano Salentino in cui si è recato a votare l’81.01%.

Il dato più basso invece si registra ad Alezio e a Sannicola con il 62,09%.

In provincia di Brindisi l’affluenza è stata del 62,89%, contro il 66.51% del precedente appuntamento elettorale. Il dato più alto è quello di San Donaci che registra il 71,2%, mentre quello più basso è a Brindisi con il 57,62%.

A Taranto l’affluenza è stata del 67,21%, rispetto al 68,38% della precedente tornata elettorale. Il dato più alto è a Palagianello con l’82,25%, mentre quello piú basso è a Crispiano con il 61,24%.