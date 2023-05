Volley, Play Off Serie C: Conad Lecce Volley sfida Potenza

LECCE – Conto alla rovescia per la Conad Lecce Volley impegnata questa sera nel primo turno dei play off di serie C. Il percorso per la promozione non sarà certo una passeggiata per la formazione leccese, cosi come per le altre compagini, nessuna escluso.

Il programma stilato dalla Federazione, infatti non prevede la promozione diretta alla serie B; Tricase e Cus Bari, capoliste dei gironi A e B si affronteranno in una prima fase con gara di andata e di ritorno con eventuale spareggio da giocare in casa della migliore classificata. Oltre ai giallorossi sono pronte a giocarsi la chance promozione il Ruffano, l’Ugento lo Squinzano, per loro le avversarie saranno rispettivamente il Terlizzi, il Triggiano e l’Andria.

Per i ragazzi guidati da Fabio Saccomanno e Valerio Caiulo la gara con il Potenza sarà più di una sfida e per vincerla sarà necessario scendere in campo senza timori riverenziali esprimendo bel gioco e una mentalità vincente.

“Potenza è una squadra forte, bene attrezzata, l’abbiamo già incontrata nella finale di Coppa Puglia – dice Fabio Saccomanno, tecnico della Conad -. Siamo consapevoli di dover dare il meglio di noi per superarli ma la squadra sta lavorando bene e sono molto fiducioso”.

Soddisfatto per il risultato raggiunto anche Ettore Selvaggi, Direttore generale della Società Lecce Volley, da sempre protagonista nel panorama pallavolistico leccese“

I giallorossi scenderanno in campo per la gara di andata questa sera alle ore 19.00 al PalaVentura di Piazza Palio. La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale Merico e Filomeno. La gara di ritorno si svolgerà mercoledì prossimo 17 maggio sul campo esterno di Potenza.