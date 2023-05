La mamma è sempre la mamma, buona festa a voi!

SALENTO – Più bella cosa della mamma non c’è, si sa e dovremmo manifestare il nostro amore nei suoi confronti ogni giorno. Ma per chi a volte lo dà per scontato, la festa della creatura più dolce è la giusta occasione per ribadirlo. In fondo basta poco per fare un grande gesto: chi offre un aiuto in casa, chi prepara una torta e dei biscottini e chi preferisce donare un colorato mazzo di fiori. Per i più piccoli, via di inventiva e dolci dediche! La Festa della Mamma celebra l’amore, la dedizione e la gratitudine della figura più importante della vita di ogni essere umano. Chi ci ha dato la vita, chi ci ama incondizionatamente. Un pensiero speciale poi alle mamme che non ci sono più, che ci donano qualcosa di eterno, i ricordi. Insomma non importa l’età, non importa il sesso, la mamma è sempre la mamma.

E allora auguri a tutte voi! Siete preziosissime.

Mariafrancesca Errico