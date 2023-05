In Piazza del Sole si festeggiano i 200 anni della “Scuola di Cavalleria”

CALIMERA – Buon compleanno alla “Scuola di Cavalleria”! Al servizio della Nazione da ben duecento anni. In occasione del bicentenario della “Scuola di Cavalleria” l’amministrazione comunale di Calimera ha pensato bene di festeggiarla con gli studenti in Piazza del Sole, insieme, naturalmente alle alte cariche della scuola. E non finisce qui! Le iniziative per onorare la “Scuola di Cavalleria”, organizzate anche grazie all’assidua collaborazione delle associazioni locali “Ali” e “Ci Siamo”, coinvolgono le attività commerciali locali, le quali espongono nelle loro vetrine le uniformi storiche provenienti da tutti i reggimenti di cavalleria dell’Esercito. Bambini, docenti, autorità politiche e militari, tutti a sostegno di chi ci protegge da ormai tanto tanto tempo.

Mariafrancesca Errico