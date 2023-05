Il Brindisi batte la Cavese e vola tre metri sopra il Cielo. Storica promozione biancazzurra

Il Brindisi conquista la promozione in serie C, vincendo per 3 a 1 lo spareggio con la Cavese sul neutro di Vibo Valentia dove accade di tutto.

Al 70° a causa della condotta assurda dei tifosi della Cavese, che fanno piovere di tutto sul terreno di gioco tra cui bottiglie piene d’acqua e fumogeni, l’arbitro decide di sospendere la partita e in campo entrano le forze dell’ordine in assetto antisommossa.

Dopo una riunione tra l’arbitro Mbei di Cuneo e le due squadre, si decide di continuare.

Ma veniamo alla partita.

Mister Danucci manda in campo Vismara, Gorzelewski, Cancelli, Dammacco, D’Anna, Valenti, Malaccari, Opoola, Sirri, Di Modugno, Santoro.

Mister Troise risponde con Colombo, Basile, Altobello, Magri, Maffei, Cuomo, Aliperta, Munoz, Bacio Terracino, Bubas, Foggia.

Le due squadre si affrontano a viso aperto. Dopo tre minuti prima occasione per il Brindisi con Santoro che su un corner incorna ma non centra il bersaglio. All’8° ci prova la Cavese con Bacio Terracino che trova un ottimo Vismara a sbarrare la porta.

La partita si sblocca al minuto 32: D’Anna si fa trovare pronto dopo una buona azione e batte Colombo.

Il raddoppio arriva nel secondo tempo al 29° grazie ad Opoola che da buon cecchino raccoglie l’invito di Malaccari e gonfia la rete.

Dopo la sospensione al minuto 44 la Cavese accorcia le distanze con Foggia che di testa sorprende Vismara.

Sono 19 i minuti di recupero che concede l’arbitro a causa della precedente sospensione.

La Cavese spinge, vuole il pareggio, il Brindisi alza le barricate e riparte in contropiede e al minuto 57 fa tris con Felleca.

Il tempo passa inesorabilmente per la Cavese ed il Brindisi torna in serie C, dopo 33 anni.

Impresa della squadra di Danucci che adesso può veramente festeggiare nell’abbraccio dei suoi tifosi.