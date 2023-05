Federalberghi su turismo: “Puglia previsioni più che incoraggianti”

PUGLIA – 73a Assemblea Federalberghi a Bergamo – Brescia dove ospitalità e turismo sono stati al centro della discussione che ha richiamato. Gli albergatori di tutta Italia a partecipare alle sessioni di lavoro dedicate al comparto del turismo e della ricettività. Sono stati affrontati i temi salienti del comparto, confrontandosi sulle nuove istanze che fanno riferimento ad un universo, quello del turismo, in continua e rapida evoluzione. Operatori del settore, figure istituzionali, giovani e giornalisti, sono stati tutti concordi sulla connotazione assunta dal turismo quale elemento distintivo del brand dell’Italia. Assemblea importante anche per l’approvazione del bilancio di Federalberghi. Presente, tra gli altri, la vicepresidente Federalberghi Lecce Graziana Giannetta. Il turismo dunque “è il campo largo in cui sarà possibile giocare, tutti insieme, la partita del futuro, e se su scala nazionale le previsioni sono più che rosee, anche in Puglia e nel Salento il futuro sembra essere incoraggiante.